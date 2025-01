Parassomias

Esses episódios assustadores fazem com que a pessoa se sente, resultam gritos e na pessoa se debatendo. Os olhos ficam bem abertos e o coração acelera. As pessoas parecem muito assustadas. Os episódios geralmente ocorrem quando as pessoas estão parcialmente despertas ou quando acabaram de acordar da fase mais profunda do sono com movimento não rápido dos olhos (NREM), normalmente durante as primeiras horas da noite.

Os terrores noturnos diferem dos pesadelos e podem levar ao sonambulismo.

Os terrores noturnos são mais frequentes entre as crianças. As crianças não devem ser acordadas, pois isso as deixa ainda mais assustadas. Embora as crianças pareçam altamente angustiadas, elas não têm memória dos eventos ou imagens mentais após despertar e não têm problemas psicológicos como resultado desses comportamentos. Os pais não precisam ficar excessivamente angustiados. Geralmente, as crianças deixam de ter episódios conforme crescem e ficam mais velhas.

Episódios em adultos estão geralmente associados a problemas psicológicos ou a transtorno relacionado ao uso de álcool.

Para as crianças, a garantia de seus pais pode ser tudo o que elas necessitam. Se o trabalho de escola ou outras atividades forem afetados, tratar crianças maiores com determinados benzodiazepínicos (como o diazepam, clonazepam ou alpralozam) pode ajudar. Esses medicamentos, que são usados para tratar a ansiedade (medicamentos ansiolíticos) e induzir o sono (sedativos), são administrados 90 minutos antes de dormir. Podem ajudar as crianças a dormirem e fazer com que os terrores noturnos sejam menos prováveis de ocorrer. No entanto, o uso de benzodiazepínicos a lon­go prazo pode levar a dependência medicamentosa. Logo, estes medicamentos são geralmente tomados apenas por um período relativamente curto (cerca de 3 a 6 semanas)

Adultos podem se beneficiar de psicoterapia ou medicamentos.