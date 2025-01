Polissonografia

Teste múltiplo de latência do sono

Os médicos suspeitam de narcolepsia quando as pessoas com sonolência diurna excessiva tiveram episódios de fraqueza muscular. No entanto, os médicos não podem basear o diagnóstico nos sintomas por si só, pois outros problemas podem causar alguns dos mesmos sintomas. A paralisia do sono e alucinações semelhantes ocorrem ocasionalmente em adultos saudáveis, em pessoas que foram privadas de sono e em pessoas com apneia do sono ou depressão. Esses sintomas também podem ocorrer ao tomar certos medicamentos. Portanto, é necessário o teste em um laboratório do sono.

O teste do sono em um laboratório do sono consiste em

Polissonografia, realizada durante a noite

Teste de latência múltipla do sono, realizado no dia seguinte

A polissonografia é geralmente realizada em um laboratório do sono, que pode estar situado em um hospital, em uma clínica, em um quarto de hotel ou em uma outra instalação que esteja equipada com uma cama, um banheiro e um equipamento de monitoramento. Os eletrodos são colados no couro cabeludo e no rosto para registrar a atividade elétrica do cérebro (eletroencefalografia, ou EEG), bem como os movimentos do olho. Aplicar esses eletrodos é indolor. Os registros ajudam a fornecer aos médicos as informações sobre as fases do sono. Os eletrodos também são fixados a outras áreas do corpo para registrar a frequência cardíaca (eletrocardiograma, ou ECG), a atividade muscular (eletromiografia) e a respiração. Um clipe indolor é anexado num dedo ou numa orelha para gravar os níveis de oxigênio no sangue. A polissonografia pode detectar problemas respiratórios (como a apneia obstrutiva do sono), doenças que causem convulsão, narcolepsia, doença de movimento periódico dos membros e movimentos e comportamentos incomuns durante o sono (parassonias).

Um teste de latência múltipla do sono é realizado para distinguir entre fadiga física e sonolência excessiva durante o dia e para verificar se há narcolepsia. As pessoas passam o dia em um laboratório do sono. Elas têm a oportunidade de tirar 5 cochilos em intervalos de 2 horas. Elas se deitam em um quarto escuro e pede-se que tirem um cochilo. A polissonografia é utilizada como parte do teste para avaliar a rapidez com que as pessoas adormecem. Ela detecta quando as pessoas adormecem e é utilizada para monitorar as fases do sono durante os cochilos e para determinar se ocorre sono REM (fase de sonhos). Durante o teste de latência múltipla do sono, as pessoas com narcolepsia normalmente adormecem rapidamente e tiram pelo menos 2 cochilos REM.

Esses testes envolvem o monitoramento e o registro da atividade do cérebro, do coração, da respiração, dos músculos e dos olhos. Várias outras funções do corpo, incluindo o movimento dos membros, também são monitoradas e registradas.

Normalmente, a narcolepsia não resulta de anormalidades que possam ser detectadas por procedimentos de imagem do cérebro, como a tomografia computadorizada (TC) ou a ressonância magnética (RM). No entanto, os médicos podem usar exames de imagem do cérebro e exames de sangue e de urina para descartar outros distúrbios que possam causar sonolência excessiva durante o dia.