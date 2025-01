Doença de movimento periódico dos membros (PLMD) e síndrome das pernas inquietas (RLS)

Normalmente, as pessoas com síndrome das pernas inquietas têm uma vontade irresistível de mover as pernas quando estão sentadas ou deitadas. As pessoas muitas vezes também sentem sensações vagas, mas intensas, em suas pernas, às vezes acompanhadas de dor. As sensações podem ser descritas como queima, formigamento ou puxão, ou como se insetos rastejassem por dentro de suas pernas.

Caminhar, se mexer ou esticar as pernas pode aliviar essa sensação. As pessoas podem andar, movimentar constantemente as pernas enquanto estão sentadas, e se sacudir e virar na cama. Assim, as pessoas têm dificuldade em relaxar e adormecer. Durante o sono, as pernas mexem-se de forma espontânea e incontrolada, fazendo a pessoa acordar várias vezes.

A probabilidade de esses sintomas se manifestarem é maior quando a pessoa está sob estresse. Os episódios podem ocorrer ocasionalmente, causando alguns problemas, ou diariamente, privando as pessoas do sono e tornando difícil se concentrar e trabalhar.