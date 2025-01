Distúrbios do sono na demência:

University of Pennsylvania, Division of Sleep Medicine

No caso das pessoas com demência, como a doença de Alzheimer, os padrões de sono são frequentemente anormais. Com o avançar da doença, o tempo gasto com o sono superficial aumenta, de forma que as pessoas acordam com facilidade.

As pessoas que sofrem de demência também podem ter outras doenças que contribuem com os problemas do sono. Doenças como a artrite, a desidratação e as infecções podem provocar dor ou mal-estar que afetam o sono. O uso de determinados medicamentos ou as interações entre medicamentos também podem interferir no sono.