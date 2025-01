Algumas das fibras nervosas que conectam os olhos e o cérebro fazem um circuito. A partir do cérebro, descem até a medula espinhal. Avançam pelo tórax e voltam para cima, através do pescoço, junto à artéria carótida, atravessando o crânio até o interior do olho. Se essas fibras nervosas forem interrompidas, em qualquer parte, ao longo do seu trajeto, produz-se a síndrome de Horner.

A síndrome de Horner pode ocorrer sozinha ou ser causada por outra doença. Por exemplo, pode ser causada por doenças da cabeça, cérebro, pescoço, tórax ou medula espinhal, tais como os seguintes:

Câncer de pulmão

Outros tumores

Linfonodos inflamados no pescoço (adenopatia cervical)

Dissecção da artéria aorta ou carótida (uma ruptura no revestimento da parede da artéria)

Um aneurisma aórtico torácico (uma protuberância na parede da aorta)

Lesões

A síndrome de Horner pode estar presente desde o nascimento (congênita).