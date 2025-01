Neuropatias autonômicas

Tratamento da causa, caso identificada

Às vezes imunossupressores

Para sintomas graves, às vezes imunoglobulina ou plasmaférese

Se a causa da doença autonômicas for identificada, ela será tratada. Às vezes, as neuropatias devido a uma reação autoimune são tratadas com medicamentos que suprimem o sistema imunológico (imunossupressores) e diminuem a reação. Esses medicamentos incluem azatioprina, ciclofosfamida e prednisona.

Se os sintomas da neuropatia autonômica autoimune forem graves, é possível administrar imunoglobulina (uma solução contendo vários anticorpos diferentes obtidos do sangue de pessoas com o sistema imunológico normal) por via intravenosa ou realizar plasmaférese. Neste caso, o sangue é retirado, filtrado para remover os anticorpos anormais e colocado de volta na pessoa.