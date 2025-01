Atrofia multissistêmica (AMS)

A atrofia multissistêmica é uma doença progressiva. Os sintomas iniciais de atrofia multissistêmica variam, dependendo de que parte e extensão do cérebro é afetada primeiro. A doença causa três grupos de sintomas.

Pode ocorrer Parkinsonismo – sintomas que lembram os da doença de Parkinson. Esses sintomas são causados pela degeneração dos gânglios basais. Os músculos ficam rígidos e os movimentos ficam lentos, instáveis e difíceis de iniciar. Ao caminhar, as pessoas podem arrastar os pés e não balançar os braços. Elas se sentem instáveis e sem equilíbrio, o que as deixa mais propensas à queda. A postura pode ser curvada. Os membros podem tremer, com espasmos, geralmente quando ficam em uma posição. Mas as pessoas com atrofia multissistêmica são menos prováveis a terem tremores em repouso que aquelas com doença de Parkinson. Fica difícil articular as palavras e a voz pode ficar com alta frequência e tremida.

Pode ocorrer perda de coordenação. Esta perda é resultado da degeneração do cerebelo. As pessoas perdem o equilíbrio. Mais tarde, elas podem não conseguir controlar os movimentos dos braços e das pernas. Como consequência, têm dificuldade em andar e dão passos largos e irregulares. Ao tentar pegar algum item, podem ir além do item. Quando sentam, podem se sentir instáveis. As pessoas podem ter dificuldade em focar os olhos em objetos e segui-los. Tarefas que exigem troca rápida de movimento, como girar a maçaneta da porta ou trocar uma lâmpada, também se tornam difíceis de realizar.

Uma disfunção de processos internos do corpo, controlada pelo sistema nervoso autônomo, também pode ocorrer. A pressão arterial pode diminuir drasticamente quando uma pessoa se levanta, causando tontura, sensação de desmaio iminente ou desmaio – um quadro clínico chamado de hipotensão ortostática. A pressão arterial pode aumentar quando o indivíduo se deita.

As pessoas podem precisar urinar de modo urgente ou frequente ou a urina passa involuntariamente (incontinência urinária). Elas podem ter dificuldade para esvaziar a bexiga (retenção urinária). É comum ter constipação intestinal. A visão fica fraca. Os homens podem ter mais dificuldade para iniciar e manter uma ereção (disfunção erétil).

Outros sintomas de mau funcionamento autônomo podem incluir:

A produção de suor, lágrimas e saliva é menor. Como resultado, as pessoas podem ficar intolerantes ao calor e ter olhos e boca seca.

Podem ter dificuldade para engolir e respirar.

A respiração pode ser ruidosa e de alta frequência.

Durante o sono, a respiração pode parar repetidamente ou ser inadequada (apneia do sono).

Se houver distúrbio de comportamento do sono REM, as pessoas falam e podem movimentar seus braços ou pernas violentamente durante o sono, possivelmente porque estão tendo sonhos vívidos e assustadores.

Pode haver perda de controle dos movimentos peristálticos (incontinência fecal).

Muitas pessoas ficam em cadeira de rodas ou gravemente incapazes em 5 anos depois do início dos sintomas. Em geral, a doença leva à morte em cerca de 9 a 10 anos após o início dos sintomas.