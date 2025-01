Visão geral da disfunção cerebral

O tipo e a gravidade da disfunção cerebral dependem da localização da lesão cerebral, bem como se afeta o cérebro inteiro (difusa) ou apenas uma parte do cérebro (localizada). Quando o córtex cerebral (a camada externa do telencéfalo, e sua maior parte) é lesionado, o grau de disfunção é muitas vezes proporcional à extensão da lesão: quanto maior a lesão, provavelmente, mais grave será a disfunção. No entanto, a lesão para algumas áreas do cérebro pode causar disfunção severa mesmo quando a área lesionada é pequena. Quando o tronco cerebral (que regula as funções do corpo e os níveis críticos de consciência) é lesionado, uma lesão relativamente pequena pode causar coma e até a morte.

Distúrbios que progridem rapidamente têm mais probabilidades de causar sintomas mais evidentes de disfunção cerebral do que os que evoluem lentamente. Por exemplo, um acidente vascular cerebral grave tem mais probabilidade de causar sintomas visíveis do que um tumor com crescimento lento. O cérebro compensa as alterações graduais mais facilmente do que as alterações aceleradas.

Além disso, a lesão cerebral difusa que ocorre repentinamente tende a afetar a consciência, tornando as pessoas sonolentas, com despertar difícil (causando estupor) ou impossível (causando coma). No entanto, a lesão cerebral difusa pode evoluir mais lentamente e afetar a consciência com menos frequência. Portanto, as pessoas geralmente permanecem conscientes e acordadas. As lesões localizadas tendem a afetar funções específicas.