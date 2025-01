Disfunção cerebral por localização

Os lobos frontais têm as seguintes funções:

iniciar muitas ações;

controlar as habilidades motoras adquiridas, como escrever, tocar instrumentos musicais e amarrar o cadarço dos sapatos;

controlar processos intelectuais complexos, como falar, pensar, concentrar-se, resolver problemas e planejar o futuro;

controlar expressões faciais e gestos manuais e dos braços;

coordenar expressões e gestos com o humor e os sentidos.

A lesão do lobo frontal, de modo geral, leva à perda total da capacidade para resolver problemas e para planejar o início de ações, como atravessar a rua ou responder a uma pergunta complexa (às vezes chamadas de funções executivas). Mas algumas deteriorações específicas variam dependendo de qual parte do lobo frontal está lesionada.

Se a parte posterior do lobo frontal (que controla os movimentos voluntários) ficar lesionada, o resultado pode ser uma fraqueza muscular ou uma paralisia. Visto que cada lado do cérebro controla o movimento da parte oposta do corpo, a lesão do hemisfério esquerdo provoca a fraqueza do lado direito do corpo e vice-versa.

Se a zona central do lobo frontal for lesionada, as pessoas podem ficar apáticas, desatentas e desmotivadas. Seu pensamento se torna lento e suas respostas a perguntas são muito lentas.

Se a parte posterior do meio do lobo frontal esquerdo (área de Broca) for lesionada, as pessoas podem ter dificuldade de se expressar verbalmente, uma deficiência chamada de afasia (expressiva) de Broca.

Se a parte frontal do lobo frontal for lesionada, pode ocorrer qualquer um dos seguintes problemas:

Dificuldade temporária de manter informações disponíveis para processamento (chamada memória de trabalho)

Redução de fluência da fala

Apatia (falta de emoção, interesse e preocupação)

Desatenção

Respostas atrasadas às perguntas

Uma impressionante falta de inibição, incluindo o comportamento social inapropriado

As pessoas que perdem a inibição podem se tornar inapropriadamente exaltadas (eufóricas), ou deprimidas, ser excessivamente argumentativas, ou passivas e vulgares. Podem não demonstrar consideração alguma pelas consequências de seu comportamento. Também podem repetir o que dizem. Algumas pessoas desenvolvem sintomas semelhantes quando elas envelhecem ou se a demência se desenvolve. Esses sintomas podem resultar de degeneração do lobo frontal.