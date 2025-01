Pessoas com apraxia não conseguem se lembrar ou fazer a sequência de movimentos necessários para completar tarefas complexas ou de habilidade simples, apesar de ter a capacidade física para realizar a tarefa e conseguir realizar os movimentos individuais da tarefa. Por exemplo, abotoar um botão, que é uma atividade que requer a realização de uma série de passos, pode ser impossível, apesar de as mãos serem fisicamente capazes de realizar a tarefa. Normalmente, as pessoas não se dão conta que apresentam um problema.

Algumas formas de apraxia afetam apenas tarefas específicas. Por exemplo, as pessoas podem perder a capacidade de fazer qualquer um dos seguintes procedimentos: tirar uma foto, escrever um bilhete, abotoar um casaco, amarrar um cadarço, pegar um receptor de telefone ou tocar um instrumento musical. Elas podem não conseguir fazer ou imitar gestos manuais (como acenar as mãos) ou mostrar como um objeto (como uma escova de dentes) é usado. Elas podem ser incapazes de copiar uma forma geométrica simples, apesar de serem capazes de vê-la e reconhecê-la, segurar e usar uma caneta e compreender a tarefa.

Indivíduos com apraxia verbal (fala) não conseguem produzir as unidades fundamentais do som necessárias para falar, pois não conseguem iniciar, coordenar ou realizar a sequência de movimentos musculares, necessários para articular as palavras.