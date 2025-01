Department of Neurology, University of Mississippi Medical Center

A amnésia global transitória é uma perda súbita e temporária da memória para eventos antes, durante, após o evento que causou a amnésia.

Não se sabe o que causa a amnésia global transitória, mas uma perda de memória temporária semelhante pode resultar da ingestão excessiva de álcool ou do consumo de certas drogas.

As pessoas com amnésia global transitória, de repente, mas temporariamente, se tornam incapazes de armazenar novas memórias ou de recordar eventos que aconteceram durante o episódio.

Os médicos diagnosticam essa amnésia principalmente com base em sintomas e em certos achados da ressonância magnética.

A amnésia global transitória não tem efeitos duradouros e não requer tratamento, a menos que uma causa da amnésia seja identificada.

A amnésia global transitória geralmente ocorre em pessoas com idade entre 50 a 70 anos. Raramente ocorre em pessoas com menos de 50 anos. Ela ocorre em um pouco mais de homens do mulheres.

Causas de amnésia global transitória Não se sabe o que causa a amnésia global transitória. Alguns especialistas questionam se as causas podem incluir convulsões, enxaquecas, problemas com o fluxo sanguíneo nas veias ou o bloqueio temporário das artérias que fornecem sangue ao lobo temporal (por exemplo, por um coágulo de sangue) e/ou fatores psicológicos. No entanto, não há indícios robustos de que quaisquer desses problemas causem amnésia global transitória. A amnésia global transitória pode ser desencadeada por Imersão súbita em água fria ou quente

Esforço físico

Estresse emocional ou psicológico

Dor

Procedimentos médicos

Relação sexual

Uma manobra de Valsalva (tentar exalar com força sem deixar o ar escapar, como durante uma evacuação) No entanto, normalmente o desencadeador não é identificado. Os seguintes fatores podem causar sintomas que se assemelham aos da amnésia global transitória: Tomar álcool em excesso

Tomar doses moderadamente grandes de certos sedativos (como um barbiturato)

Usar qualquer uma das várias drogas ilícitas

Às vezes, tomar doses relativamente pequenas de um benzodiazepínico (um sedativo), sobretudo midazolam e triazolam

Sintomas de amnésia global transitória As pessoas com amnésia global transitória, de repente, mas temporariamente, perdem a capacidade de recordar eventos que aconteceram depois ou antes da ocorrência da amnésia e de armazenar memórias novas. Ficam atentas e ansiosas e muitas vezes repetem a mesma pergunta ou frase porque não conseguem lembrar-se disso. Podem estar confusas sobre o tempo e o lugar, mas geralmente não estão confusas sobre a identidade de outras pessoas. Podem fornecer respostas coerentes a perguntas que não dependem de memória. A perda de memória geralmente dura de 1 a 8 horas, mas pode durar de 30 minutos até 24 horas (raramente). A maioria das pessoas com amnésia global transitória tem apenas um episódio na vida, a não ser que a causa seja convulsões ou enxaquecas. Cerca de 5 a 25% têm episódios repetidos. Depois de um episódio, a confusão geralmente desaparece rapidamente, e costuma haver recuperação total, embora as pessoas possam não se lembrar do que aconteceu durante o episódio. A amnésia temporária causada por álcool ou uma droga, da mesma forma que a amnésia global transitória, pode prejudicar a concentração, a capacidade de pensar com clareza e a capacidade de formar e armazenar novas memórias. No entanto, ela difere de amnésia global transitória das seguintes maneiras: As pessoas esquecem somente os eventos que aconteceram um pouco antes e/ou durante o período em que foram afetadas pelo álcool ou pela droga.

Essas pessoas ficam confusas apenas enquanto estão sob a influência do álcool ou da droga.

Geralmente, a amnésia retorna somente se elas beberem a mesma quantidade de álcool ou tomarem a mesma quantidade de droga.

Diagnóstico de amnésia global transitória Avaliação médica

Ressonância magnética Os médicos geralmente diagnosticam a amnésia global transitória principalmente com base em sintomas. Eles também fazem exames para verificar se há outras causas de amnésia súbita: Um hemograma completo para verificar a presença de outros possíveis distúrbios da amnésia

Exames de sangue para detectar distúrbios de coagulação e relacionados a álcool

Exames de urina para drogas ilícitas

Ressonância magnética (RM) do cérebro Como uma convulsão no lobo temporal pode prejudicar a memória temporariamente, os médicos podem fazer uma eletroencefalografia (EEG) para detectar atividade elétrica anormal no cérebro sugestiva de convulsão. Quando a amnésia global transitória ocorre pela primeira vez, a RM não mostra anormalidades específicas. No entanto, após alguns dias, a RM pode mostrar minúsculos pontos em uma área do cérebro que é importante na formação e recuperação de memórias (o hipocampo). As manchas podem representar pequenas áreas onde o fluxo de sangue está diminuído, sugerindo uma possível causa da amnésia. Uma avaliação mais abrangente pode ser realizada se os episódios amnésicos transitórios reaparecerem.