Department of Neurology, University of Mississippi Medical Center

A amnésia é uma perda total ou parcial da capacidade para recordar experiências ou acontecimentos que ocorreram segundos antes, nos dias anteriores, há mais tempo atrás ou após o evento que causou a amnésia.

Uma vez que muitas áreas do cérebro estão envolvidas na memória, lesões quase em qualquer lugar no cérebro podem causar amnésia.

A forma como a amnésia é causada ainda não é completamente compreendida.

A duração da perda de memória depende da gravidade da lesão que a causou.

Os médicos avaliam a perda de memória, fazendo perguntas simples e fazendo testes formais de memória.

A causa da perda de memória é tratada, se possível.

A perda de memória pode ser classificada conforme o seguinte:

Retrógrada: amnésia para os eventos antes do evento que causou a amnésia

Anterógrada: amnésia para os eventos após o evento que causou a amnésia

Sensação-específica: amnésia para eventos processados por uma sensação, como audição

É mais comum a perda de memória envolver fatos do que aptidões aprendidas.

O quão longe no tempo as memórias são perdidas varia de alguns segundos antes de ter ocorrido a amnésia até alguns dias, como também mais distante no tempo, afetando memórias passadas (remota ou de longo prazo).

O processamento de memórias envolve:

Captar novas informações (registro)

Conectar informações novas com memórias já armazenadas no cérebro, com quadros mentais, ou com outras coisas que possam ajudar na evocação da memória (codificação)

Recuperar informações da memória (evocação)

Os mecanismos que operam no cérebro para armazenar informação e para recuperar essa informação a partir da memória estão localizados, sobretudo, no lobo temporal e no lobo frontal, mas muitas áreas do cérebro estão relacionadas com a memória. Por exemplo, o hipocampo, localizado profundamente no interior do cérebro, está envolvido na formação de memórias novas e na recuperação de memórias armazenadas. O hipocampo faz parte do sistema límbico, o qual controla a vivência e a expressão de emoções. Assim, o hipocampo ajudar a conectar memórias com emoções vividas quando as memórias se formaram.

As emoções, que têm origem no sistema límbico do cérebro, podem influenciar tanto o armazenamento, como a evocação da memória. O sistema límbico inclui partes do telencéfalo e algumas estruturas localizadas profundamente no cérebro. As áreas que são responsáveis ​​pelo estado de alerta e percepção no tronco cerebral também contribuem para a memória.

Sintomas de amnésia Dependendo da gravidade da lesão, as amnésias podem perdurar apenas alguns minutos, horas ou um período mais longo. Por vezes a memória é perdida, repentina mas temporariamente (chamada amnésia global transitória). Algumas pessoas recuperam sua memória sem tratamento. No entanto, no caso em que as lesões cerebrais são graves, pode ser perdida a capacidade de formar novas memórias. As pessoas afetadas são mais propensas a lembrar de coisas do passado distante. Por exemplo, as pessoas podem se lembrar de seu cônjuge de seu primeiro casamento, mas não do casamento atual.

Diagnóstico de amnésia Avaliação médica

Testes formais de memória Os médicos avaliam a perda de memória, fazendo perguntas simples (como a repetição de uma lista de três itens) e fazendo testes formais de memória. Os resultados dessa avaliação e os sintomas da pessoa muitas vezes sugerem uma causa e pode ser necessária a realização de outros exames.