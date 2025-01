Avaliação médica

Testes padronizados de função cerebral

Exames por imagem, como a tomografia computadorizada ou ressonância magnética

Os médicos pedem para que a pessoa identifique objetos comuns por meio da visão, do toque ou outro sentido. Os médicos também fazem um exame físico para determinar se os sintomas são causados ​​por um outro problema, como um problema da audição ou dos olhos.

Podem ser realizados alguns testes padronizados de funcionamento do cérebro (chamados testes neuropsicológicos). Padronizado significa que os testes são administrados da mesma maneira a todas as pessoas e pontuados toda vez do mesmo modo. As pontuações são depois comparadas com as de pessoas saudáveis com histórico semelhante. Por conseguinte, os testes fornecem informações sobre como diferentes áreas do cérebro estão funcionando. Os médicos fazem perguntas destinadas a avaliar a inteligência, a capacidade para resolver problemas e planejar o início de ações (chamado de função executiva), atenção, memória, linguagem, motivação, o humor e emoção, qualidade de vida e personalidade.

São realizados exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM), para verificar as causas do dano cerebral, como um tumor ou acidente vascular cerebral. Podem ser realizados outros testes de acordo com a causa suspeita. Por exemplo, a RM funcional (RMf) pode mostrar quais áreas do cérebro estão ativas quando uma pessoa realiza uma tarefa específica, como ler, escrever, lembrar-se de alguma coisa, calcular ou mover um membro. A tomografia por emissão de pósitrons (PET) pode mostrar o nível de atividade de diferentes áreas do cérebro. No entanto, esses dois testes são utilizados ​​principalmente em centros de pesquisa.