Avaliação médica

Testes padronizados de função cerebral

Exames por imagem, como a tomografia computadorizada ou ressonância magnética

Normalmente, os médicos podem identificar a afasia, ao conversar com a pessoa e ao fazer algumas perguntas. No entanto, precisam ter certeza de que os problemas aparentes com a linguagem, não são causados ​​por problemas com a audição ou com a visão ou por problemas musculares ou nervosos, que afetam a fala ou a escrita, incluindo a disartria. A disartria é um problema de fala decorrente de dano que afeta os nervos e músculos que controlam a capacidade de falar – a capacidade de pronunciar fisicamente sons e palavras. A afasia é uma disfunção da linguagem, indicando um problema no cérebro que afeta a compreensão, reflexão e a capacidade de se lembrar das palavras.

Os médicos avaliam o quão fluentemente as pessoas falam, se é difícil começar a falar, e se as pessoas têm dificuldade em encontrar as palavras, nomear os objetos ou repetir frases. Os médicos também verificam como as pessoas entendem o que é dito a elas, por exemplo, se elas conseguem entender e executar um comando. As pessoas são convidadas a escrever e ler em voz alta.

Tabela Teste de uma pessoa com afasia Tabela

Um neuropsicólogo ou fonoaudiólogo pode aplicar certos testes padronizados de função cerebral (testes neuropsicológicos). Os testes neuropsicológicos fornecem informações sobre a forma como diferentes áreas do cérebro estão funcionando. Esses testes podem ajudar os médicos a identificar a afasia que causa apenas sintomas sutis. Esses testes também ajudam os médicos a planejar o tratamento e a determinar como provavelmente será a recuperação.

São feitos exames de diagnóstico por imagem, como a tomografia computadorizada (TC) ou a ressonância magnética (RM), para descobrir qual o tipo de lesão cerebral que causou a afasia. Podem ser realizados outros testes de acordo com a causa suspeita.