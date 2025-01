University of Ottawa

Introdução ao diagnóstico de doenças do cérebro, da medula espinhal e dos nervos

O sistema nervoso consiste do cérebro, medula espinhal e nervos que conectam o cérebro e a medula espinhal ao resto do corpo (nervos periféricos).

Os médicos podem suspeitar de um problema com o cérebro, medula espinhal ou nervos com base nos sintomas. Os sintomas resultantes de uma doença que afeta parte ou todo o sistema nervoso (uma doença neurológica) são chamados sintomas neurológicos.

Visto que o sistema nervoso controla tantas funções diferentes do corpo, os sintomas neurológicos podem variar muito. Eles podem incluir o seguinte:

Os sintomas neurológicos podem ser irrelevantes (como o pé dormente) ou representar risco à vida (como coma devido a um acidente vascular cerebral).

As características e o padrão dos sintomas permitem ao médico diagnosticar o transtorno neurológico.

Quando as pessoas apresentam sintomas que sugerem um transtorno neurológico, os médicos fazem perguntas específicas sobre os sintomas e outros fatores relevantes (o histórico médico). Os médicos geralmente também realizam um exame físico para avaliar todos os sistemas do corpo, mas eles se concentram no sistema nervoso (chamado exame neurológico).

O exame neurológico ajuda os médicos a realizarem o seguinte:

Identificar a localização das anormalidades que estão causando os sintomas

Determinar se o problema se origina no sistema nervoso ou em outra parte do corpo afetando o sistema nervoso (como uma infecção, câncer ou lesão)

Determinar se os testes são necessários e, se for o caso, quais testes devem ser realizados

Testes diagnósticos podem ser necessários para confirmar um diagnóstico ou excluir outras possíveis doenças.