Uma derivação nos ventrículos do cérebro

O tratamento da hidrocefalia de pressão normal consiste na colocação de um pedaço de tubo de plástico (uma derivação) nos ventrículos do cérebro e passá-lo sob a pele, geralmente até o abdômen (derivações ventriculoperitoneais). O líquido cefalorraquidiano é então drenado do cérebro. Os efeitos desse tratamento podem não ser evidentes por várias horas. Esse procedimento pode melhorar significativamente a capacidade de andar e coordenação e pode diminuir a incontinência. No entanto, a função mental melhora menos e num menor número de pessoas. Desta forma, é importante o diagnóstico precoce, para que as pessoas possam ser tratadas antes do desenvolvimento da demência.

Shunt na hidrocefalia Ocultar detalhes Uma peça de tubo de plástico (shunt) pode ser colocada no cérebro para drenar o líquido cefalorraquidiano. O tubo passa sob a pele da cabeça até outro ponto, geralmente o abdômen, onde o líquido pode ser absorvido.

Medidas de segurança e apoio Criar um ambiente seguro e de apoio pode ser muito útil. Geralmente, o ambiente deve ser iluminado, alegre, seguro, e estável e projetado de tal forma que ajude com a orientação. Alguns estímulos, como rádio ou televisão, são úteis, mas estímulos excessivos devem ser evitados. A estrutura e a rotina ajudam as pessoas com demência a ficarem orientadas e obter uma sensação de segurança e estabilidade. Qualquer alteração no ambiente, rotinas ou cuidadores deve ser explicada para as pessoas de forma clara e simples. Seguir uma rotina diária de tarefas como tomar banho, comer e dormir ajuda as pessoas com demência lembrarem das coisas. Seguir uma rotina regular na hora de dormir pode ajudá-las a dormir melhor. Atividades programadas regularmente podem ajudar as pessoas a se sentirem independentes e necessárias, concentrando sua atenção em tarefas prazerosas ou úteis. Tais atividades devem incluir atividades físicas e mentais. As atividades devem ser divididas em pequenas partes ou simplificadas conforme ocorre a piora da demência.