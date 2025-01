Herniação cerebral

Se os médicos suspeitarem que a pressão dentro do crânio aumentou, uma sonda endotraqueal é inserida pela boca para que a ventilação mecânica possa ser usada, para garantir que uma quantidade suficiente de dióxido de carbono seja exalada e para manter níveis adequados de oxigênio no sangue. A maioria das pessoas com herniação do cérebro precisa de um ventilador mecânico para respirar por elas. A ventilação mecânica é também utilizada para diminuir rapidamente o aumento da pressão dentro do crânio.

O tubo endotraqueal é inserido pela boca até a traqueia, o que é chamado intubação endotraqueal. O oxigênio é fornecido diretamente para os pulmões através do tubo. O tubo também impede que as pessoas inalem o conteúdo do estômago depois de vomitar. Antes de inserir o tubo, os médicos podem borrifar a garganta da pessoa com um spray anestésico ou administrar um medicamento à pessoa para evitar que os músculos se contraiam involuntariamente (um medicamento paralisante). Em seguida, a sonda é conectada a um ventilador mecânico.

A ventilação mecânica pode causar agitação, e esta pode ser tratada com um sedativo.