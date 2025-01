A consciência é dividida em duas partes:

Se uma pessoa estiver acordada e alerta (vigília)

Do que as pessoas têm consciência (conteúdo)

Quando a vigília (estado de alerta) está prejudicada, as pessoas não respondem de modo normal ao mundo externo (por exemplo, quando alguém toca nelas ou fala com elas) e não absorvem informações do mundo externo. Se a vigília for prejudicada, as pessoas geralmente parecem lentas, inertes, inconscientes ou sonolentas. Para elas, pode ser difícil despertar, assim como ocorre no estupor, ou impossível despertar, como ocorre no coma. Vigília prejudicada é, muitas vezes, chamada de consciência prejudicada.

O conteúdo da consciência depende da função mental (cognitiva) e envolve compreender e processar o que é vivenciado e encontrado. Quando a função mental está prejudicada, as pessoas têm problemas de memória, raciocínio, julgamento e aprendizagem, como ocorre na demência.

Muitas vezes, os transtornos que prejudicam a vigília também prejudicam a função mental, como ocorre no delirium.