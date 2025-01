Cefaleias em salvas

A crise de cefaleia quase sempre começa de repente. Pode iniciar-se com uma congestão nasal e saída de líquido por um orifício nasal. Em seguida, surge uma dor intensa no mesmo lado da cabeça, que se estende até a área circundante do olho. O pico de intensidade da dor ocorre em poucos minutos e normalmente dura de 30 minutos a 1 hora, mas pode durar de 15 a 180 minutos. Com frequência, a dor desperta as pessoas do sono.

Pessoas com cefaleia em salvas, ao contrário do que acontece com a enxaqueca, não podem deitar-se. Elas frequentemente ficam andando em ritmo e às vezes batem a cabeça em uma parede.

Depois da crise, a pálpebra do mesmo lado da cefaleia pode ficar caída e muitas vezes a pupila se contrai (a chamada síndrome de Horner). A área abaixo do olho pode inchar, e o olho pode lacrimejar. A face pode ficar vermelha. As náuseas podem acompanhar as cefaleias.

As crises de cefaleia podem ocorrer várias vezes ao dia, muitas vezes na mesma hora do dia ou da noite. Elas normalmente ocorrem regularmente durante um período de um a três meses (ou às vezes mais), chamado de período de salvas, que é seguido por um intervalo livre de dor de alguns meses, ou até mesmo anos, antes que os ataques recomecem. O álcool pode desencadear cefaleias durante um período de salvas, mas não durante um período sem cefaleias. Algumas pessoas não têm intervalos sem cefaleias. Elas têm cefaleia em salvas crônica.