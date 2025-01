Os nervos cranianos conectam diretamente o cérebro e o tronco cerebral com os olhos, ouvidos, nariz e garganta, e com várias partes da cabeça, pescoço e tronco. Há doze pares deles (consulte Considerações gerais dos nervos cranianos). Os nervos cranianos transmitem informações sensoriais, incluindo tato, visão, paladar, olfato e audição.

Os nervos espinhais conectam a medula espinhal com outras partes do corpo. O cérebro se comunica com quase todo o corpo através dos nervos espinhais. Há 31 pares deles, localizados nos intervalos ao longo da medula espinhal (consulte Considerações gerais sobre doenças da medula espinhal). Diversos nervos cranianos e a maioria dos nervos espinhais estão envolvidos nas partes somática e autônoma do sistema nervoso periférico.

Os nervos espinhais emergem da medula espinhal pelos espaços entre as vértebras. Cada nervo emerge como duas ramificações curtas (chamadas raízes nervosas espinhais): uma na parte da frente e outra na parte posterior da medula espinhal.

Raiz nervosa motora (raiz nervosa anterior): a raiz motora surge na parte frontal da medula espinhal. As fibras nervosas motoras transportam comandos do cérebro e da medula espinhal para outras partes do corpo, em especial para os músculos esqueléticos.

Raiz nervosa sensitiva (raiz nervosa posterior): a raiz sensitiva está localizada na parte de trás da medula espinhal. As fibras nervosas sensitivas transportam para o cérebro informações sensoriais (em relação à posição corporal, luz, tato, temperatura e dor) provenientes de outras partes do organismo. As fibras nervosas sensoriais em cada raiz nervosa sensorial transportam informações de uma área específica do corpo, denominada dermátomo.

Após deixar a medula espinhal, as raízes nervosas motora e sensitiva correspondentes juntam-se para formar um único nervo espinhal.

Alguns nervos espinhais formam redes de nervos entrelaçados, denominados plexos nervosos. Em um plexo, as fibras nervosas dos diferentes nervos espinhais são selecionadas e recombinadas, de forma que todas as fibras indo ou vindo de uma área de uma parte específica do corpo se juntam num único nervo (consulte a figura Caixas de junção nervosa: os plexos).

Há dois plexos nervosos principais: