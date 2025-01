A medula espinhal é uma estrutura comprida, frágil e fusiforme, que começa no final do tronco cerebral e se estende quase até o fim da espinha. É constituída por feixes de axônios dos nervos formando vias que transportam as mensagens de entrada e de saída entre o cérebro e o resto do organismo. A medula espinhal contém circuitos de células nervosas que controlam movimentos coordenados, como caminhar e nadar, bem como a micção. Também é o centro de reflexos, como o reflexo patelar, ao bater no joelho (consulte a figura Arco reflexo: algo básico).

Anatomia da coluna vertebral Vídeo

Assim como o cérebro, a medula espinhal é revestida por três membranas (meninges). A medula espinhal e as meninges encontram-se no interior do canal vertebral, que se estende pelo centro da coluna vertebral. Na maioria dos adultos, a coluna vertebral é composta por 33 vértebras (ossos individuais que formam a coluna). Assim como o crânio protege o cérebro, as vértebras protegem a medula espinhal. As vértebras estão separadas por discos de cartilagem, que agem como amortecedores, reduzindo os impactos na coluna gerados por movimentos como caminhar ou pular. As vértebras e os discos de cartilagem se estendem ao longo da coluna e, juntos, formam a coluna vertebral (espinhal).

Organização da coluna vertebral

Tal como o cérebro, a medula espinhal é formada por uma substância cinzenta e uma branca.

A massa cinzenta tem um centro com formato de borboleta na medula espinhal. As zonas anteriores (geralmente denominadas cornos anteriores ou ventrais) contêm os corpos celulares das células nervosas (neurônios) motoras que transmitem informações do cérebro ou da medula espinhal para os músculos, estimulando o movimento. A parte posterior da zona anterior (geralmente denominada cornos posteriores ou dorsais) contém neurônios sensoriais que transmitem as informações sensoriais provenientes de outras partes do corpo através da medula espinhal até o cérebro.

A substância branca circundante contém colunas de fibras nervosas (feixes de axônios) que transportam informações sensoriais do resto do corpo para o cérebro (feixes ascendentes) e colunas que transportam impulsos motores do cérebro para os músculos (feixes descendentes).