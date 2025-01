Considerações gerais sobre o acidente vascular cerebral hemorrágico Por The University of Tennessee Health Science Center; Andrei V. Alexandrov , MD , The University of Tennessee Health Science Center Balaji Krishnaiah , MD , Revisado/Corrigido: jun. 2023 VISUALIZAR A VERSÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos incluem sangramento no cérebro (hemorragia intracerebral) e sangramento entre as camadas interiores e exteriores do tecido que cobre o cérebro (hemorragia subaracnóidea).

(Consulte também Considerações gerais sobre o acidente vascular cerebral). A maioria dos acidentes vasculares cerebrais é causada por um bloqueio do fluxo sanguíneo de uma parte do cérebro causando morte do tecido cerebral (isquemia). Tais acidentes vasculares cerebrais são chamados acidentes vasculares cerebrais isquêmicos. Apenas 20% dos acidentes vasculares cerebrais são causados por hemorragia. Existem dois tipos principais de acidente vascular cerebral: Hemorragia intracerebral

Hemorragia subaracnóidea Outras doenças que envolvem o sangramento dentro do crânio incluem hematomas epidurais e hematomas subdurais que, em geral, são causados por lesão na cabeça. Esses distúrbios causam sintomas que às vezes lembram os do acidente vascular cerebral. Erupções e rupturas: Causas do acidente vascular cerebral hemorrágico