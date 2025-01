Tumores das articulações

Tumor de células gigantes tenossinovial (também chamado sinovite vilonodular pigmentada [SVNP]) faz com que o revestimento da articulação fique inchado e cresça. Esse crescimento prejudica a cartilagem e o osso em torno da articulação. O revestimento também produz líquido extra que pode causar dor e inchaço. O processo frequentemente causa líquido com sangue na articulação. O tumor de células gigantes tenossinovial geralmente afeta uma articulação.

O tratamento é geralmente cirúrgico, mas a recorrência não é pouco frequente. Pexidartinibe, um medicamento tomado por via oral, é usado para diminuir o crescimento do tumor, mas apenas se os sintomas forem graves e não forem aliviados por cirurgia. Pexidartinibe está disponível nos Estados Unidos apenas em centros oncológicos através do Risk Evaluation and Mitigation Strategy Program do fabricante. O medicamento pode causar lesão hepática grave e potencialmente fatal em algumas pessoas.

A artroplastia total da articulação pode ser necessária, se o quadro clínico se repetir após o tratamento. Em raras ocasiões, após várias sinovectomias, pode ser utilizada radioterapia.