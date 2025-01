Cleveland Clinic Lerner School of Medicine at Case Western Reserve University;

Os cânceres que começam em outra parte do corpo podem se espalhar (gerar metástases) para os ossos.

Em particular, cânceres de mama, pulmão, próstata, rins, tireoide e cólon, podem gerar metástases nos ossos.

O principal sintoma é dor óssea.

Um exame de imagem, como radiografia, ressonância magnética (RM) ou tomografia computadorizada, pode mostrar a anomalia óssea ou uma amostra de tecido pode precisar ser removida e examinada (biópsia).

Radioterapia, quimioterapia ou cirurgia pode ser realizada dependendo do tipo de câncer que se disseminou.

Os tumores ósseos metastáticos são cânceres que se espalharam para os ossos saindo do seu local original (primário) em outra parte do corpo (consulte Desenvolvimento e disseminação do câncer).

Os cânceres com maior probabilidade de desenvolver metástases ósseas incluem aqueles que se iniciam nos locais seguintes:

Câncer de mama é o câncer mais comum com disseminação para os ossos. No entanto, qualquer tipo de câncer pode vir a se espalhar para os ossos. O câncer pode se espalhar para qualquer osso, embora os cânceres normalmente não se espalhem para os ossos abaixo do terço médio do antebraço ou no meio da panturrilha.

(Consulte também Considerações gerais sobre tumores ósseos e Considerações gerais sobre o câncer.)

Sintomas de tumores ósseos metastáticos Tumores ósseos metastáticos acabam por causar dor óssea, mas podem não causar nenhum sintoma por algum tempo. A dor pode ser intensa. A dor pode ocorrer em repouso ou durante a noite e tende a se agravar progressivamente. Tumores cancerosos enfraquecem os ossos gradualmente. A fraqueza facilita a ocorrência de fraturas ósseas durante atividades de rotina (fratura patológica).

Diagnóstico de tumores ósseos metastáticos Radiografias

Cintilografia óssea

Outros exames de imagem

Algumas vezes, biópsia Uma pessoa que tem ou teve câncer e desenvolve dor óssea ou inchaço é avaliada por um médico para verificar a presença de tumores ósseos metastáticos. Às vezes, os médicos solicitam radiografias simples. Contudo, cintilografias ósseas usando marcadores radioativos podem avaliar todo o esqueleto de uma vez e ajudam a localizar tumores que podem não aparecer em uma radiografia simples. Para avaliar uma única área do osso, são feitos outros exames de imagem, como ressonância magnética (RM), tomografia computadorizada (TC) ou tomografia de emissão de pósitrons (PET). A PET é geralmente combinada à tomografia computadorizada (PET-TC) quando usada para avaliar tumores. Ocasionalmente, um tumor ósseo metastático causa sintomas antes de ter sido detectado o câncer original. Os sintomas podem ser dor óssea (particularmente dor que afete mais de uma área devido a múltiplos tumores) ou uma fratura onde o tumor tenha enfraquecido o osso (fratura patológica). Nessas situações, é feita uma biópsia que pode dar pistas sobre a localização do câncer original, pois o tipo de tecido canceroso muitas vezes pode ser reconhecido em exame microscópico. Estas informações podem orientar o médico em relação ao local onde o câncer original se iniciou (por exemplo, nos pulmões, mamas, próstata, rins, tireoide ou cólon). Biópsia Vídeo Depois de diagnosticado o tumor ósseo metastático, os médicos farão outros exames para determinar aonde o câncer original se iniciou. Por exemplo, uma radiografia ou uma TC torácica pode ser realizada para procurar por tumores nos pulmões ou uma mamografia pode ser realizada para procurar por tumores nas mamas.