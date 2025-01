Considerações gerais sobre tumores ósseos

Radiografias

Frequentemente, ressonância magnética (RM) e, às vezes, tomografia computadorizada (TC) ou tomografia por emissão de pósitrons com TC (PET-TC)

Às vezes, cintilografia óssea

Biópsia

Quando uma pessoa tem uma articulação ou membro que está sempre dolorido, mesmo quando não está sendo usado, os médicos normalmente solicitam uma radiografia. As radiografias podem mostrar aos médicos que o osso tem um aspecto anormal ou podem mostrar uma massa ou orifício no osso. Embora os médicos consigam ver estas anormalidades nas radiografias, em geral, não conseguem dizer se o tumor é canceroso ou não. No entanto, alguns tumores podem ser identificados como não cancerosos por uma radiografia. Por exemplo, essa identificação geralmente é possível com a doença de Paget do osso, encondromas, cistos ósseos, fibromas não ossificantes e displasia fibrosa.

Se uma radiografia não fornecer informações suficientes para o médico, uma tomografia computadorizada (TC) e uma ressonância magnética (RM) geralmente ajudam a determinar a localização e o tamanho exatos do tumor e fornecem informações adicionais sobre sua natureza. Contudo, estes exames geralmente não fornecem um diagnóstico específico.

Os médicos podem solicitar cintilografias ósseas para identificar as localizações de muitos tumores de uma vez, porque a cintilografia óssea mostra todo o esqueleto.

Os médicos também podem fazer uma tomografia por emissão de pósitrons (PET ou PET scan), geralmente como PET combinada com TC (PET-TC). A PET e a PET-TC são outros tipos de exames de imagem capazes de mostrar onde um câncer está e para onde ele se espalhou e como está respondendo ao tratamento.

Se houver uma possibilidade razoável de câncer, geralmente é necessária uma biópsia para o diagnóstico. Três tipos de biópsias podem ser feitos dependendo do tumor:

Biópsia por aspiração

Biópsia por agulha grossa

Biópsia a céu aberto

Muitos tumores podem ser biopsiados.

Em uma biópsia por aspiração, os médicos introduzem uma agulha no tumor e retiram algumas células. Nenhuma incisão é necessária. Contudo, como a agulha precisa ser muito fina, é possível que se colha apenas células normais deixando de aspirar células cancerosas, mesmo quando as células cancerosas estão do lado das células normais.

Uma biópsia por agulha grossa é feita com uma agulha maior e frequentemente de modo que mais células possam ser colhidas e examinadas. Como tanto a aspiração quanto a biópsia são realizadas com o uso de agulhas, elas são consideradas biópsia por agulha. Biópsias com agulha são frequentemente feitas com orientação por ultrassom ou imagem radiográfica (fluoroscopia ou TC) para aumentar a precisão.

Uma biópsia a céu aberto é um procedimento cirúrgico. Às vezes, uma biópsia aberta é feita quando mais tecido é necessário para que o médico possa fazer um diagnóstico adequado. Neste procedimento, um cirurgião faz uma incisão na pele e tecidos mais profundos para obter uma amostra adequada para o diagnóstico. Este procedimento pode, às vezes, ser realizado durante a cirurgia para o tratamento do tumor. Se uma parte do tumor for removida, o procedimento é chamado biópsia incisional; se o tumor inteiro for removido, ele é chamado biópsia excisional.