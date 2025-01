Cistos ósseos unicamerais ocorrem perto das placas de crescimento nos braços ou pernas em crianças. As placas de crescimento são o que permitem que as crianças cresçam.

Os cistos costumam fazer com que ossos próximos se afinem, o que pode levar a uma quebra (fratura). Cistos com menos de 5 centímetros (2 polegadas) de comprimento ou largura podem se curar ou desaparecer enquanto a fratura se consolida. Cistos com mais de 5 centímetros de comprimento ou largura, particularmente em crianças, podem precisar de tratamento. No entanto, um melhor preditor do risco de fratura é um cisto com tamanho maior que 85% do diâmetro do osso ou uma concha óssea com menos de 0,5 mm.

Para diagnosticar cistos ósseos unicamerais, os médicos solicitam radiografias. Na maior parte do tempo, as radiografias são suficientes para fazer o diagnóstico; mas, às vezes, outros exames de imagem, como ressonância magnética (RM) ou, ocasionalmente, tomografia computadorizada (TC) são realizados.

Cisto ósseo unicameral Imagem Imagem por cortesia do Dr. Michael J. Joyce e do Dr. Hakan Ilaslan.

Na maioria das vezes, esses cistos são tratados com injeções de corticosteroides (frequentemente de forma repetida), com massa óssea processada ou substitutos ósseos sintéticos. Às vezes, o tratamento é cirurgia para remover o conteúdo do cisto do osso raspando o osso com uma ferramenta em formato de colher (curetagem) e transplantando ossos de um sítio para outro (enxerto ósseo) ou usando osso processado de outra pessoa (aloenxerto). Independentemente do tratamento, o cisto permanece ou recorre em cerca de 10 a 15% das pessoas.