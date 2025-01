Tendinose posterior tibial e tenossinovite posterior tibial Por Kent State University College of Podiatric Medicine James C. Connors , DPM , Revisado/Corrigido: dez. 2023 VISUALIZAR A VERSÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

A tendinose posterior tibial é o desgaste do tendão que passa por trás e ao redor do lado interno do tornozelo (chamado tendão posterior tibial). A tenossinovite posterior tibial é a inflamação da cobertura protetora sobre o tendão (chamada bainha do tendão).

O tendão posterior tibial pode ficar lesionado ou inflamado.

O paciente sente graus variados de dor ao redor do tornozelo.

O diagnóstico é geralmente baseado em sintomas e exames e, algumas vezes, exames por imagem.

Dependendo do distúrbio, órteses e cirurgia ou terapia para aliviar a inflamação podem ajudar. (Consulte também Considerações gerais sobre problemas nos pés.) O tendão posterior tibial ajuda a manter o arco do pé em uma posição normal. A tendinose posterior tibial é geralmente causada por uma tensão contínua excessiva, causada por um problema com a forma como o pé se move. Na maioria das vezes, a pessoa tem um arco baixo e o pé tende a virar para fora ao caminhar e parece chato ao ficar de pé. A disfunção do tendão pode contribuir ainda mais para o achatamento do arco. O tendão pode sofrer uma laceração completa em adultos mais velhos e em pessoas que sofreram uma lesão anterior ou apresentam disfunção crônica. A ruptura do tendão pode ser uma causa de tendinose posterior tibial em uma pessoa jovem com colapso repentino do arco. A tenossinovite posterior tibial inicia-se com uma inflamação repentina da bainha do tendão. O tendão pode ser afetado por distúrbios inflamatórios, tais como artrite reumatoide ou gota. Sintomas Na fase inicial da tendinose posterior tibial, as pessoas sentem dor ocasional atrás da parte interna do tornozelo ao aumentarem a sua atividade. Com o tempo, a dor fica intensa e ocorre o inchaço. Ficar em pé e andar normalmente são tarefas que se tornam difíceis. Geralmente, ficar na ponta dos pés é doloroso e pode ser impossível se o tendão estiver completamente rompido. Se o tendão se romper completamente, o pé pode repentinamente achatar-se (chamado colapso do arco) e a dor pode ser sentida na sola. Na tenossinovite posterior tibial, a dor normalmente ocorre repentinamente e o tendão pode parecer espesso e inchado conforme serpenteia ao redor da saliência no interior do tornozelo (maléolo medial). Em alguns casos, quando a tendinose tem sido de longa duração, o arco do pé pode cair gradualmente, e o pé parecerá ser mais chato. Essas alterações ósseas também podem causar osteoartrite em alguns dos ossos do pé e podem progredir para o tornozelo. Diagnóstico Exame médico

Às vezes, uma radiografia ou RM (ressonância magnética) Os médicos podem, muitas vezes, basear o diagnóstico nos sintomas de uma pessoa e nos resultados de um exame. No entanto, às vezes, uma radiografia ou RM é necessária para descartar outras causas de dor no tornozelo, confirmar o diagnóstico e ver a extensão da lesão no tendão. Tratamento Para tendinose posterior tibial, órteses e aparelhos ou cirurgia

Para tenossinovite posterior tibial, terapia anti-inflamatória Para tendinose posterior tibial, geralmente, dispositivos colocados nos calçados (órteses) e tornozeleiras utilizadas com calçados ou botas de apoio são suficientes. Rupturas completas são tratadas cirurgicamente para que as pessoas possam, novamente, agir normalmente. A cirurgia é muito importante em pessoas jovens e ativas, em que as rupturas acontecem repentinamente. Para tenossinovite posterior tibial, repouso e medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) são usados.