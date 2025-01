Lesões nos nervos dos pés

Os nervos localizados na parte inferior dos pés e dos dedos dos pés (nervos interdigitais) deslocam-se entre os ossos dos dedos dos pés. A dor na base dos metatarsos pode ser causada por uma irritação persistente dos nervos. Frequentemente, a irritação leva ao crescimento de nervos e à formação de espessamentos não cancerosos (benignos) do tecido nervoso que circunda o nervo (neuromas), geralmente entre a base do terceiro e quarto dedo do pé (neuroma de Morton). Porém, esses nervos irritados podem ocorrer entre quaisquer dedos. Os neuromas normalmente se desenvolvem em apenas um pé e são mais comuns entre mulheres.

Muitos fatores contribuem para a irritação do nervo, particularmente calçados sem apoio ou mal ajustados. Outros fatores incluem o adelgaçamento do tecido adiposo na base do metatarso, má postura dos pés ou estrutura anormal dos pés que alongam os nervos.