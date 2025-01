Em pessoas com joanete, a articulação na base do hálux parece formar um calo (torna-se proeminente).

Anormalidades na posição da articulação ou de movimento podem distorcer e aumentar, ou parecer aumentar, a articulação que liga o hálux ao pé.

A dor e o inchaço podem afetar a parte interna da articulação ou toda ela.

O diagnóstico é baseado em sintomas e um exame e, algumas vezes, o líquido na articulação é examinado.

Trocar de calçados ou usar espaçadores de dedos, almofadas ou dispositivos ortopédicos colocados nos sapatos e que ajudam a redistribuir e aliviar a pressão sobre a articulação afetada, ou a combinação dessas medidas, normalmente ajuda.

Para algumas pessoas com dor e dificuldade para caminhar, pode ser considerada cirurgia.

(Consulte também Considerações gerais sobre problemas nos pés.)

Um joanete ocorre quando o hálux e/ou o osso, ao qual se conecta, está fora da posição.

Hallux Valgus com um joanete

Quando a base do hálux (dedão do pé) aponta anormalmente para fora e a ponta do hálux aponta para dentro (em direção ao segundo dedo do pé), esse quadro clínico é denominado hallux valgus. O hallux valgus causa o joanete.

Os fatores que contribuem para a formação do joanete podem incluir rolamento interno (pronação) excessivo do pé, uso de calçados apertados e pontudos e, ocasionalmente, lesões. Pode haver desenvolvimento de osteoartrite e formação de esporão nos ossos. A osteoartrite causa lesão na cartilagem da articulação, limitando a amplitude de movimento do pé. A articulação pode inchar e, frequentemente, uma bursa (uma bolsa preenchida com líquido) se forma e se torna dolorosa. Sapatos apertados podem piorar os sintomas. Ocasionalmente, a gota pode causar ataques repentinos, nos quais o joanete fica avermelhado, dolorido e inchado.

Sintomas de um joanete O primeiro sintoma de um joanete pode ser a dor na articulação durante o uso de calçados que são muito estreitos e/ou apertados. Os sintomas posteriores podem incluir o aumento crescente; inchaço doloroso, quente e avermelhado onde a articulação projeta-se para fora (bursite); e inchaço e dor por toda a articulação. Geralmente, a movimentação da articulação fica limitada.

Diagnóstico de um joanete Exame médico

Algumas vezes exames do líquido da articulação Os médicos diagnosticam um joanete facilmente com base nos sintomas e em achados de exames. Não é preciso fazer uma radiografia para diagnosticar um joanete, mas radiografias podem ser realizadas para ajudar a determinar a extensão da lesão articular. Às vezes, se a articulação estiver muito dolorosa, inchada e vermelha, os médicos podem retirar e analisar o líquido articular (aspiração da articulação) da articulação do dedo para detectar artrite infecciosa ou gota. Se múltiplas articulações forem afetadas, exames podem ser realizados para diagnosticar as doenças que causam inchaço e dor em múltiplas articulações.