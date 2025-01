Kent State University College of Podiatric Medicine

A fibromatose plantar é um crescimento não cancerígeno (benigno) de tecido conjuntivo na sola dos pés (fáscia plantar).

Na fibromatose plantar, surgem protuberâncias na sola dos pés e são mais evidentes quando o hálux é puxado para trás e o pé é curvado para cima, em direção à perna. Muitas pessoas também têm protuberâncias nas palmas das mãos, geralmente localizadas próximas ao quarto nó dos dedos.

Os médicos baseiam o diagnóstico da fibromatose plantar em um exame dos pés.

O tratamento da fibromatose plantar geralmente não é vantajoso, a menos que as protuberâncias fiquem maiores e causem dor ao suportar peso. Se esse for o caso, órteses (dispositivos colocados nos calçados) podem ajudar a redistribuir a pressão e removê-la das protuberâncias. Pode se tentar aplicar injeções de corticosteroides diretamente no nódulo.

