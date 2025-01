A entesopatia do tendão de Aquiles é a dor onde o tendão se liga à parte de trás do osso do calcanhar.

As pessoas geralmente sentem dor na parte de trás do calcanhar ao andar.

O diagnóstico inclui um exame do tendão e, às vezes, uma radiografia.

Alongamentos, talas de uso noturno e elevadores de calcanhar podem ajudar.

(Consulte também Considerações gerais sobre problemas nos pés.)

A causa da entesopatia do tendão de Aquiles é uma tração (estiramento) crônica do tendão de Aquiles onde este se fixa ao osso do calcanhar. Um tendão de Aquiles contraído ou encurtado, devido a sedentarismo e sobrepeso, ou por uso atlético excessivo aumentam o risco. Ocasionalmente, pessoas com entesopatia do tendão de Aquiles possuem artrite em algum lugar (espondiloartrite).

O uso de antibióticos chamados fluoroquinolonas aumentam o risco de tendinite do tendão de Aquiles e de ruptura do tendão especialmente em pessoas com mais de 60 anos de idade.

Anatomia do pé Imagem

Geralmente, a pessoa sente dor na parte anterior do calcanhar ao andar, abaixo da parte superior do calçado.

Diagnóstico de entesopatia do tendão de Aquiles Exame médico O diagnóstico da entesopatia do tendão de Aquiles é baseado em um exame físico do tendão. O diagnóstico é confirmado se as pessoas apresentarem sensibilidade ao toque do tendão onde este se liga ao osso do calcanhar. Flexionar manualmente o tornozelo para cima durante o exame geralmente faz a dor ficar pior.