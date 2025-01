A doença de Freiberg é a morte do tecido (necrose) de partes dos ossos na base dos metatarsos, geralmente próximo ao hálux (segunda cabeça do metatarso).

(Consulte também Considerações gerais sobre problemas nos pés.)

Anatomia do pé Imagem

A doença de Freiberg é uma causa comum de dor na base dos metatarsos (metatarsalgia). A causa é uma lesão ao osso. Este distúrbio geralmente ocorre em meninas que estão passando pela puberdade e que estão crescendo rapidamente ou em pessoas em quem o osso ligado à base do hálux (primeiro osso do metatarso) é curto ou o segundo osso do metatarso é longo. Em ambos os casos, a segunda cabeça do metatarso pode estar sujeita ao tensionamento repetitivo, tal como ao praticar-se dança, jogging ou corrida.

Sintomas da doença de Freiberg Em pessoas com doença de Freiberg, a dor costuma piorar ao sustentar peso, especialmente ao erguer os pés ou usar sapatos de salto alto. A articulação pode ficar inchada e rígida.

Diagnóstico de doença de Freiberg Radiografias Os médicos solicitam radiografias para confirmar o diagnóstico da doença de Freiberg.