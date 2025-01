Sintomas do aprisionamento do nervo plantar medial e lateral

Os sintomas do aprisionamento do nervo plantar medial e lateral incluem uma dor quase constante, seja andando ou sentado. Simplesmente ficar em pé muitas vezes é difícil. A dor é geralmente crônica, difícil de tratar e agravada por atividades de alto impacto, tais como corridas. A sensação de queimação, dormência e formigamento, que ocorre normalmente quando um nervo é comprimido, geralmente não ocorre no aprisionamento do nervo plantar medial e lateral.