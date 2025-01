A osteonecrose da mandíbula relacionada ao uso de medicamentos (ONMRM) é um quadro clínico raro e potencialmente debilitante que envolve a exposição do osso da mandíbula.

A ONMRM ocorre em algumas pessoas que tomaram ou estão tomando doses elevadas de bifosfonatos por via intravenosa ou do medicamento denosumabe, particularmente se tiverem câncer ou forem submetidas a uma cirurgia oral.

A ONMRM pode ocorrer após uma extração dentária, lesão, radioterapia ou por nenhum motivo aparente.

O tratamento é melhor realizado por um cirurgião oral com bastante experiência.

Para ajudar a evitar a ONMRM, qualquer cirurgia oral necessária deve ser feita sempre que possível antes de a pessoa tomar bifosfonatos.

A “osteonecrose da mandíbula (ONM)” geralmente é “relacionada ao uso de medicamentos”, ocorrendo principalmente em pessoas com uso prévio ou contínuo de bifosfonatos ou denosumabe; portanto, quando relacionada a medicamentos, a ONM é chamada de ONMRM. Bifosfonatos e denosumabe são medicamentos que limitam a perda de densidade óssea em pessoas com quadros clínicos como osteoporose e câncer ósseo. A maioria das pessoas com ONMRM teve câncer tratado com altas doses de bifosfonatos na veia. Muito raramente, a ONMRM tem sido observada em pessoas que recebem bifosfonatos por via oral para osteoporose da pós-menopausa. As pessoas que não têm câncer ou que não tomaram bifosfonatos ou denosumabe podem desenvolver osteonecrose da mandíbula, mas é extremamente raro.

A ONMRM pode ocorrer a qualquer momento ou após uma extração dentária ou trauma. (A radioterapia da cabeça e do pescoço pode causar um distúrbio semelhante chamado osteorradionecrose). Às vezes, uma infecção óssea (osteomielite) na mandíbula é diagnosticada erroneamente como ONMRM.

O risco de ONMRM em pessoas com osteoporose e que estão tomando bifosfonatos por via oral é extremamente baixo. As pessoas ainda devem usar bifosfonatos orais como prescrito. No entanto, quando possível, qualquer cirurgia oral necessária deve ser feita antes de o uso de bifosfonatos ser iniciado. As pessoas também devem continuar a fazer uma boa higiene oral enquanto tomam bifosfonatos.

Sintomas de ONMRM A ONMRM é geralmente dolorosa e pode haver secreção de pus da boca ou da região da mandíbula. Contudo, algumas pessoas não apresentam sintomas.

Diagnóstico de ONMRM Avaliação por um dentista, um cirurgião oral ou um médico A ONMRM é diagnosticada quando a pessoa é avaliada por um dentista, cirurgião oral ou, às vezes, por um clínico.