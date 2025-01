Artrite infecciosa na articulação artificial

Às vezes, tomar antibióticos antes de certos procedimentos

As pessoas com articulações artificiais devem discutir com seu dentista ou médico se elas precisam de antibióticos preventivos antes de procedimentos médicos (chamados profilaxia). Procedimentos para os quais antibióticos preventivos às vezes são dados incluem aqueles que envolvem os dentes, os órgãos digestivos ou o trato urinário.

Às vezes, os médicos verificam a presença de Staphylococcus aureus antes da cirurgia para substituição de uma articulação. Um swab é utilizado para coletar uma amostra de dentro do nariz e a mesma é examinada para a presença de bactérias. Se uma infecção bacteriana for detectada, uma pomada antibiótica pode ser aplicada dentro do nariz para ajudar a evitar infecções.