Medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) costumam ser eficazes no alívio da dor e do inchaço da articulação durante uma crise de gota. Em alguns casos, analgésicos complementares são necessários para controlar a dor.

O tratamento com AINEs deve ser continuado por diversos dias após a dor e a inflamação terem se resolvido para prevenir que ocorram novamente (um quadro clínico chamado recaída). Preocupações com esses medicamentos estão relacionadas com irritação do estômago, interações com afinadores de sangue e diminuição temporária da função renal.

A colchicina é o tratamento inicial tradicional de uma crise; contudo, não é mais o mais comum. Em algumas pessoas, a dor nas articulações começa a diminuir depois de 12 a 24 horas do tratamento com colchicina e, em alguns casos, desaparece após três a sete dias. Em geral se tomam dois comprimidos de colchicina assim que for possível após o início dos sintomas de uma crise. Um terceiro comprimido é tomado uma hora depois. Esta terapia é continuada no dia seguinte com o uso de um comprimido uma ou duas vezes ao dia durante sete a dez dias. A colchicina pode causar diarreia e, raramente, reduzir as contagens sanguíneas no hemograma.

Corticosteroides, como prednisona, são por vezes utilizados para reduzir a inflamação da articulação (incluindo o inchaço) em pessoas que não toleram outros medicamentos.

Se apenas uma ou duas articulações forem afetadas, um corticosteroide, como tebutato de prednisolona, juntamente com um anestésico, pode ser injetado na articulação inflamada.

Como ocorre com a terapia com AINEs e colchicina, os corticosteroides que são tomados por via oral devem ser continuados por alguns dias após a resolução completa da crise para prevenir uma recaída.

Às vezes, são administradas combinações destes medicamentos.

Se a pessoa não conseguir tolerar corticosteroides, colchicina ou AINEs, medicamentos que inibem o sistema imunológico e o sistema inflamatório (como injeções diárias de anacinra) podem ser usados.

Se houver problemas subjacentes, como doença renal crônica ou úlcera péptica, ou se a pessoa estiver tomando determinados medicamentos (como anticoagulantes), alguns dos tratamentos habituais para gota não poderão ser utilizados ou poderá ser necessário modificá-los.

Além de medicamentos, repouso, imobilização com uma tala e gelo podem ser usados para reduzir a dor.