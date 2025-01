Cleveland Clinic, Department of Rheumatic and Immunologic Diseases

Fosfato básico de cálcio é um composto químico naturalmente produzido no corpo. Esse composto pode formar cristais que causam dor articular e edema semelhantes aos da gota (incluindo podagra), artrite por pirofosfato de cálcio (previamente chamada pseudogota) ou, às vezes, outros distúrbios articulares. Cristais de fosfato básico de cálcio também podem se formar em tendões e tecidos conjuntivos.

A síndrome de Milwaukee do ombro/joelho é um exemplo de doença por depósito de cristais de fosfato básico de cálcio. É um distúrbio destrutivo que afeta principalmente ombros e, frequentemente, joelhos, com inchaço articular acentuado e persistente, em mulheres mais velhas.

Pseudopodagra aguda é outro distúrbio articular causado por cristais de fosfato básico de cálcio e pode imitar a gota. Ela afeta as articulações do dedão do pé e ocorre em mulheres jovens (menos frequentemente em homens jovens).

Sintomas Os cristais de fosfato básico de cálcio causam dor e inflamação severa na articulação e ao seu redor. Ocasionalmente, os cristais destroem as articulações.

Diagnóstico Radiografias

Análise do líquido articular ao microscópio Para verificar se há cristais de fosfato básico de cálcio, os médicos solicitam radiografias. Esses cristais são, às vezes, visíveis na radiografia ao redor das articulações, não sendo comuns na cartilagem articular. Os médicos também podem precisar utilizar uma agulha para retirar o líquido articular (aspiração da articulação) e realizar análises para verificar a presença de cristais. Os cristais de fosfato básico de cálcio são pequenos e, geralmente, podem ser vistos apenas com uma coloração especial ou com um microscópio eletrônico de transmissão.