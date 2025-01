Artrite por pirofosfato de cálcio (CPP)

Análise do líquido articular ao microscópio

Algumas vezes, radiografias e ultrassonografia

Os médicos suspeitam de artrite por CPP em pessoas mais velhas com artrite, particularmente quando as articulações estão inchadas, quentes e doloridas de modo intermitente. Os médicos confirmam o diagnóstico coletando uma amostra do líquido de uma articulação inflamada por meio de uma agulha (aspiração articular). Cristais di-hidratados de CPP são encontrados no líquido articular. Eles podem ser distinguidos dos cristais de ácido úrico (que causam gota) utilizando-se um microscópio especial com luz polarizada.

A radiografia pode mostrar massas de cristais na cartilagem de uma articulação sugerindo o diagnóstico. Uma ultrassonografia da articulação pode mostrar cristais na cartilagem da articulação e fortemente sugere o diagnóstico de artrite por CPP.