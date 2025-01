Os cistos de Baker são pequenas bolsas preenchidas com líquido articular (sinovial) que se formam em um segmento da cápsula articular atrás do joelho.

O cisto de Baker resulta do acúmulo de líquido articular que fica preso, havendo a formação de uma protuberância na cápsula da articulação atrás do joelho, como uma herniação. As causas do acúmulo de líquido articular incluem artrite reumatoide, osteoartrite, outras doenças inflamatórias das articulações e o uso excessivo dos joelhos. Geralmente, os cistos de Baker não causam sintomas, mas podem se tornar visíveis quando incham e causam desconforto na parte posterior do joelho. Os cistos podem aumentar e ficar do tamanho de uma bola de beisebol, bem como se estender em direção aos músculos da panturrilha.

O aumento rápido da quantidade e da pressão do líquido dentro do cisto pode rompê-lo. O líquido liberado pelo cisto pode fazer os tecidos adjacentes ficarem inflamados, resultando em sintomas que podem ser semelhantes aos provocados por um coágulo de sangue na panturrilha (trombose venosa profunda [TVP]). Além disso, uma protuberância ou ruptura do cisto de Baker raramente poderia de fato causar tromboflebite na veia poplítea (localizada atrás do joelho) por pressioná-la.

Diagnóstico do cisto de Baker Avaliação médica

Algumas vezes, exames de imagem Geralmente, o médico pode fazer o diagnóstico de cisto de Baker fazendo perguntas específicas sobre os sintomas e palpando o inchaço atrás do joelho ou na panturrilha. Se necessário, ultrassonografia, ressonância magnética (RM) ou artrografia podem ajudar no diagnóstico, distinguir o cisto de um coágulo de sangue em veias profundas (TVP) e documentar a extensão do cisto.