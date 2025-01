Síndrome do túnel radial (Síndrome do nervo interósseo posterior) Por Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania David R. Steinberg , MD , Revisado/Corrigido: mai. 2024 VISUALIZAR A VERSÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

A síndrome do túnel radial é uma doença resultante da compressão (pinçamento) de um ramo do nervo radial no antebraço, na parte posterior do braço ou no cotovelo.

(Consulte também Considerações gerais sobre doenças das mãos.) O túnel radial recebe o nome de túnel, porque é uma área estreita por onde passa o nervo radial ao redor do cotovelo através do antebraço para a mão. O túnel é composto por músculos, tendões e ligamentos adjacentes. As causas da compressão do nervo radial no cotovelo incluem lesões, gânglios, lipomas (tumores benignos de tecido gorduroso), tumores ósseos e inflamação das bursas (pequenas bolsas cheias de líquido que podem ficar sob o tendão) ou músculos adjacentes. A compressão do nervo radial é responsável por uma dor cortante, dilacerante ou penetrante que afeta a parte superior do antebraço, o dorso da mão e a lateral do cotovelo. A dor origina-se do ato de tentar alongar o pulso e os dedos. Não ocorre dormência, porque o nervo radial tem mais fibras que controlam o movimento do que a sensibilidade. Em casos avançados, os músculos que estendem o polegar e os dedos enfraquecem. Os médicos baseiam seu diagnóstico de síndrome do túnel radial em um exame. Tratamento da síndrome do túnel radial Uma tala

Às vezes, cirurgia Para diminuir a pressão no nervo, a pessoa deve utilizar uma tala no pulso e/ou cotovelo e evitar girar o pulso e dobrar o braço na região do cotovelo. Se o pulso ficar enfraquecido e com tendência a cair (queda do pulso) ou se os sintomas não forem aliviados após três meses de tratamento não cirúrgico, a cirurgia pode ser necessária para aliviar a pressão do nervo.