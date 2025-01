Causas da síndrome do túnel do carpo

A síndrome do túnel do carpo resulta da compressão (pinçamento) do nervo mediano. A compressão pode ser causada pelo inchaço do tecido adjacente ou dentro do túnel ou por bandas de tecido fibroso que se formam na face palmar do pulso.

Gestantes e pessoas que têm diabetes, glândula da tireoide hipoativa, certas formas de amiloidose ou artrite reumatoide têm um risco aumentado de desenvolver a síndrome do túnel do carpo. Também estão em risco pessoas cujas atividades profissionais exijam movimentos de esforço repetitivo com os pulsos estendidos, como utilizar uma chave de fenda. Outro fator em potencial (mas controverso) é o uso do teclado do computador quando não estiver posicionado adequadamente. A exposição prolongada a vibrações (por exemplo, ao utilizar certas ferramentas elétricas) também foi tida como causa da síndrome do túnel do carpo. Porém, a maioria dos casos se desenvolve por causas desconhecidas.

Síndrome do túnel do carpo MODELO 3D