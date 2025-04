Síndrome do túnel cubital (Neuropatia ulnar) Por Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania David R. Steinberg , MD , Revisado/Corrigido: mai. 2024 VISUALIZAR A VERSÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

A síndrome do túnel cubital é uma doença causada pela compressão (pinçamento) do nervo cubital no cotovelo.

O uso repetitivo do cotovelo pode causar a síndrome do túnel cubital.

Os sintomas incluem a dormência e uma sensação de agulhas no dedo anelar e mínimo e uma dor no cotovelo.

Os médicos baseiam o diagnóstico em um exame e, se necessário, no resultado de testes de função nervosa.

O tratamento inclui fisioterapia e uma tala ou, às vezes, cirurgia. (Consulte também Considerações gerais sobre doenças das mãos.) Nervo cubital Imagem O túnel cubital recebe o nome de túnel por ser uma passagem estreita através da qual o nervo cubital passa pelo cotovelo no seu caminho para a mão. O nervo cubital confere sensibilidade ao dedo mínimo, dedo anelar e à lateral da mão. Como o nervo cubital passa perto da superfície da pele do cotovelo, ele se danifica facilmente quando a pessoa se apoia repetidamente sobre o cotovelo, ao manter o cotovelo flexionado por períodos prolongados ou, em alguns casos, pelo crescimento anormal de osso na região. A síndrome do túnel cubital é menos comum do que a síndrome do túnel do carpo. Arremessadores de beisebol são mais propensos a desenvolver a síndrome do túnel cubital por conta da torção exagerada do braço, necessária para arremessar uma bola rápida para a lateral. Sintomas da síndrome do túnel cubital Os sintomas da síndrome do túnel cubital incluem a dormência e uma sensação de agulhas no dedo anelar e mínimo e uma dor no cotovelo. Pode acabar se desenvolvendo um enfraquecimento da mão, especialmente nos dedos anelar e mínimo. A fraqueza também pode interferir no movimento de pinça dos dedos polegar e indicador e a capacidade de segurar objetos com a mão, já que a maior parte dos músculos pequenos na mão são controlados pelo nervo cubital. A síndrome do túnel cubital grave crônica pode levar à perda muscular (atrofia) e deformação da mão em formato de garras. Diagnóstico da síndrome do túnel cubital Exame médico

Algumas vezes estudos de condução nervosa

Algumas vezes, exames de imagem Frequentemente, os médicos baseiam seu diagnóstico de síndrome do túnel cubital no exame. No entanto, estudos de condução nervosa ou exames de imagem avançados, como ressonância magnética (RM) ou ultrassom, podem ser necessários para ajudar a identificar a área exata da lesão nervosa, especialmente se estiver se pensando em cirurgia. Tratamento da síndrome do túnel cubital Imobilização com uma tala e fisioterapia

Às vezes, cirurgia Pessoas com casos leves de síndrome do túnel cubital passam por fisioterapia, usam uma tala durante a noite para evitar o excesso de curvatura do cotovelo e evitam pressionar o cotovelo. Utilizar uma almofada de cotovelo durante o dia pode ser útil. A maioria das pessoas que não respondem ao uso de tala ou com casos mais graves de compressão nervosa podem se beneficiar da cirurgia, que geralmente consiste em aliviar a pressão sobre o nervo.