Exame médico

Os médicos estabelecem o diagnóstico da síndrome de Quervain quando detectam sensibilidade sobre os dois tendões no pulso do lado do polegar, geralmente acompanhada de inchaço. Para detectar a sensibilidade, os médicos pedem que a pessoa flexione o polegar em direção à palma da mão e dobre os dedos em volta do polegar. Depois, pede-se que a pessoa flexione o pulso, afastando-o do polegar. É possível que as pessoas tenham síndrome de Quervain se esse movimento causar dor no pulso e no polegar ao mesmo tempo.