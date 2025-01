Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania

Os gânglios são inchaços que ocorrem sobre as articulações ou revestimentos dos tendões nas mãos e pulsos que contêm um líquido gelatinoso.

Não se sabe porque ocorre o desenvolvimento de gânglios.

Os gânglios geralmente não provocam sintomas.

Os médicos baseiam o diagnóstico em um exame.

Se causarem sintomas, o líquido é removido com uma agulha ou o gânglio é removido cirurgicamente.

(Consulte também Considerações gerais sobre doenças das mãos.)

Normalmente os gânglios ocorrem espontaneamente em pessoas entre 20 e 50 anos. Mulheres são afetadas três vezes mais do que homens. Geralmente, os gânglios se desenvolvem na parte dorsal dos pulsos. Os gânglios também se desenvolvem na parte palmar do pulso, na palma da mão na base do dedo e no dorso do dedo, alguns milímetros após a cutícula (onde também são chamados cistos mucosos).

Cisto ganglionar Imagem DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

O motivo do gânglio se desenvolver no pulso é desconhecido, apesar de estar relacionado a lesões anteriores. O gânglio no dorso do dedo geralmente está relacionado à artrite metacarpofalângica. Porém, na maioria dos casos, ter cistos ganglionares não significa que a artrite irá se desenvolver.

Sintomas de gânglios Os gânglios são inchaços firmes, lisos e redondos ou ovais que aparecem sob a pele. Eles contêm um líquido claro, gelatinoso e geralmente pegajoso. Geralmente são indolores, mas em alguns casos podem causar desconforto.

Diagnóstico de gânglios Um médico pode fazer o diagnóstico de gânglio rapidamente ao examinar a mão.