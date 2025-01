Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania

A deformidade em pescoço de cisne é uma curvatura (flexão) da base do dedo, uma retificação (extensão) da articulação central e uma curvatura (flexão) na última articulação.

(Consulte também Considerações gerais sobre doenças das mãos.)

A causa mais frequente da deformidade em pescoço de cisne é a artrite reumatoide. Entre outras causas estão incluídos o dedo em martelo não tratado, a frouxidão (lassidão) da membrana fibrosa da palma da mão, na base dos dedos ou dos ligamentos, espasmo muscular crônico afetando as mãos causado por lesão nervosa (chamada de espasticidade muscular), outros tipos de artrite, uma ruptura no tendão do dedo e um desalinhamento por fratura no osso central do dedo.

A curvatura normal do dedo pode tornar-se impossível. A deformação pode acarretar um grau de incapacidade significativo.

Quando os dedos estão curvados de forma anormal

Deformidade em pescoço de cisne Imagem SCIENCE PHOTO LIBRARY

A verdadeira deformidade em pescoço de cisne não afeta o polegar, que possui uma articulação a menos do que os outros dedos. Porém, em uma deformação parecida com a da deformidade em pescoço de cisne, chamada de bico de pato, tipo Z (ziguezague), ou deformação em ângulo de 90°, a articulação superior do polegar mostra-se estirada gravemente, com uma curvatura da articulação na base do polegar formando um ângulo de 90°. Se ambas as deformações, dedo em bico de pato e deformidade em pescoço de cisne, ocorrerem em um ou mais dedos, a capacidade de executar um gesto em pinça pode ser seriamente reduzida.

Um médico faz o diagnóstico de deformidade em pescoço de cisne ao examinar a mão e o dedo.