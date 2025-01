Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania

(Tendinite dos flexores do dedo; tenossinovite dos flexores do dedo, tenossinovite estenosante do flexor)

O dedo em gatilho é o travamento do dedo em uma posição dobrada causado por uma inflamação do tendão do dedo.

(Consulte também Considerações gerais sobre doenças das mãos.)

A causa do dedo em gatilho é desconhecida. O dedo em gatilho é frequente entre pessoas com artrite reumatoide ou diabetes. O uso repetitivo das mãos (como pode ocorrer ao utilizar tesouras pesadas de jardinagem) torna o desenvolvimento do dedo em gatilho mais propenso.

No dedo em gatilho, o dedo trava em uma posição dobrada. O dedo trava quando um dos tendões que flexiona o dedo se inflama ou incha, geralmente com uma área redonda e elevada (nódulo) na palma da mão que dói ao ser tocada. A inflamação e o edema podem causar dor na região palmar e na base do dedo, especialmente quando o dedo é flexionado e estendido.

Dedo em gatilho Imagem DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Normalmente, o tendão se move facilmente dentro e fora de sua bainha circundante quando o dedo se estica e flexiona. No caso do dedo em gatilho, o tendão inflamado pode se mover para fora da bainha na flexão do dedo. No entanto, quando um tendão está muito inchado, ele não consegue voltar para dentro da bainha ao se tentar estender o dedo e, assim, o dedo fica travado. Para estender o dedo, a pessoa precisa puxar o dedo para forçar a área inchada para dentro da bainha, causando uma sensação súbita de liberação e estalido similar ao de apertar um gatilho.

Um médico faz o diagnóstico de dedo em gatilho ao examinar a mão e o dedo.

Posição de Dedo em gatilho