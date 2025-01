Injeção de corticosteroide

Injeção de colagenase

Cirurgia

Em pessoas com contratura de Dupuytren, uma injeção de corticosteroide no nódulo pode ajudar a diminuir a sensibilidade da área, se for feita antes de os dedos começarem a se curvar. Porém, na maioria dos casos, a sensibilidade passa sem tratamento. A injeção não retarda a progressão da doença.

Em uma cicatrização leve a moderada, uma ou mais injeções de colagenase (uma enzima que pode romper o tecido cicatricial) pode ajudar a restaurar a capacidade de movimentação. Outra alternativa à cirurgia é a aponeurotomia com agulha, um procedimento de consultório no qual uma agulha é usada para liberar a faixa apertada de tecido cicatricial para endireitar o dedo.

Geralmente, a cirurgia é necessária quando não se consegue colocar a mão aberta sobre uma mesa, quando os dedos estiverem tão curvos que a função da mão fica limitada ou quando houver o envolvimento de múltiplos dedos. A cirurgia para remover a fáscia doente é difícil porque a fáscia envolve nervos, vasos sanguíneos e tendões, embora a recorrência seja menos provável após a cirurgia do que após injeções de colagenase ou aponeurotomia com agulha. Além disso, a contratura de Dupuytren pode retornar após a cirurgia, se a remoção da fáscia for incompleta ou se outra fáscia for afetada, especialmente em pessoas que desenvolvem a doença quando jovens ou que possuem familiares afetados pela doença ou em pessoas com almofadas de Garrod, doença de Peyronie ou nódulos nas solas dos pés.