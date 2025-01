Considerações gerais sobre doenças das mãos

As infecções das mãos e dedos são normalmente classificadas como superficiais ou profundas. As infecções superficiais envolvem todas as 3 camadas da pele. As infecções profundas podem envolver tendões, espaços articulares e ossos. As infecções superficiais das mãos não tratadas podem evoluir para infecções profundas; portanto, as pessoas com um sinal de infecção devem consultar um médico para avaliação e tratamento imediatos.

Mordidas de humanos e animais podem causar infecções nas mãos (consulte Infecções nas mãos causadas por mordidas). Algumas outras infecções são panarício, panarício herpético, abscesso na mão, infecção da bainha do tendão e paroníquia (uma infecção bacteriana da pele ao redor da unha). As infecções das mãos e dedos podem causar dor constante, intensa e latejante.

Os médicos baseiam o diagnóstico de infecções da mão e dedos em um exame e, às vezes, em resultados de exames de sangue, raios X ou outros exames de imagem.

A maioria das infecções da mão são tratadas com antibióticos administrados oralmente ou por via intravenosa e, às vezes, cirurgia. Os médicos podem sugerir elevar a mão para ajudar a reduzir o inchaço e, às vezes, eles imobilizam a mão.