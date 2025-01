Os sintomas iniciais comuns da fascite eosinofílica são dor, inchaço e inflamação da pele, especialmente do lado de dentro dos braços e na frente das pernas. A pele do rosto, tórax e abdômen ocasionalmente podem ser afetados. Habitualmente, os dedos das mãos e pés não são afetados.

Os sintomas podem ser notados pela primeira vez após atividade física extenuante. Os sintomas geralmente progridem gradualmente. Depois de várias semanas, a inflamação da pele começa a endurecer, podendo acabar adquirindo uma textura semelhante à de uma casca de laranja.

Conforme a pele endurece gradualmente, torna-se difícil movimentar os braços e as pernas. Os braços e as pernas podem acabar ficando mais permanentemente congelados em posições incomuns (contraturas) se a doença não for tratada no seu início. A perda de peso e a fadiga são frequentes. A força muscular não costuma diminuir, mas pode ocorrer dor nos músculos e articulações. Raramente, se os braços forem afetados, a pessoa pode desenvolver síndrome do túnel do carpo.

Algumas vezes, as contagens de hemácias e plaquetas no sangue se tornam muito baixas, o que resulta em fadiga e tendência para sangrar facilmente. Raramente, a pessoa desenvolve uma doença no sangue, como a incapacidade de produzir hemácias (chamada anemia aplásica), baixa contagem de plaquetas (que ajudam o sangue a coagular) que provoca sangramento ou um câncer de um tipo específico de leucócitos (linfoma).