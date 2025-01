A doença relacionada à imunoglobulina G4 (IgG4-RD) é uma doença imunológica incomum que costuma afetar vários órgãos e tecidos com massas que se assemelham a um tumor e/ou aumento indolor.

Os sintomas variam dependendo dos órgãos afetados.

A maioria das pessoas com IgG4-RD são homens a partir da meia-idade, mas a doença pode afetar pessoas de qualquer idade e sexo.

A causa exata da IgG4-RD é desconhecida, mas provavelmente envolve um problema com o sistema imunológico.

A IgG4-RD pode danificar órgãos antes de as pessoas notarem sintomas e buscarem assistência médica.

O aumento de um órgão pode causar preocupação sobre um possível câncer até que o diagnóstico é feito.

O diagnóstico geralmente requer biopsia.

O tratamento é feito com corticoides e rituximabe, medicamentos que modificam a atividade do sistema imunológico e, às vezes, cirurgia.

As imunoglobulinas são anticorpos, que são proteínas que são parte das defesas do sistema imunológico do corpo. As imunoglobulinas ajudam a proteger contra invasores estranhos ou perigosos, como bactérias, vírus e células cancerosas. O corpo produz milhares de imunoglobulinas diferentes, que são agrupadas em cinco classes (IgM, IgG, IgA, IgE e IgD), algumas das quais (por ex., IgA e IgG) têm subclasses.

A IgG4 é a menos comum das quatro subclasses de IgG. Ela desempenha várias funções normais no corpo; mas, na doença relacionada à IgG4, células imunológicas que produzem IgG4, juntamente com outras células relacionadas, se acumulam anormalmente em determinados órgãos e danificam esses órgãos. Os órgãos afetados podem aumentar de tamanho e, consequentemente, se encher com tecido cicatricial (fibrose) e a lesão pode ser permanente.

Um ou mais órgãos são afetados. Outros órgãos e tecidos podem ser afetados, mas os 11 órgãos considerados típicos da IgG4-RD incluem

Pâncreas (órgão que secreta sucos digestivos e hormônios, como insulina)

Dutos biliares (pequenos tubos que transportam a bile, um líquido que ajuda na digestão)

Glândulas lacrimais (produz lágrimas)

Tecidos orbitais (tecidos ao redor do olho)

Glândulas salivares (glândulas que ficam sob o lado e por atrás do ângulo da mandíbula)

Pulmões

Rins

Tecidos retroperitoneais (na parte de trás do abdômen)

Aorta (o principal vaso sanguíneo que leva sangue do coração para o corpo)

Meninges (camadas de tecido que recobrem o cérebro e a medula espinhal)

Glândula tireoide (glândula na frente do pescoço que controla muitas atividades do corpo)

Sintomas de doença relacionada à IgG4 Os sintomas comuns da IgG4-RD incluem linfonodos inchados e perda de peso. A perda de peso é particularmente comum quando vários órgãos estão envolvidos e/ou quando o pâncreas não produz quantidade suficiente das enzimas necessárias para a digestão. A IgG4-RD quase nunca causa febre. Outros sintomas são específicos dos órgãos afetados: Pâncreas e dutos biliares: A IgG4-RD que afeta o pâncreas pode causar icterícia (amarelamento da pele) se o inchaço do pâncreas bloquear o fluxo de bile do fígado para o trato digestivo. As pessoas também podem desenvolver pancreatite aguda que provoca dor abdominal e náuseas. Algumas pessoas desenvolvem pancreatite crônica e apresentam sintomas de insuficiência pancreática (por exemplo, gases, sensação de saciedade, diarreia, desnutrição, perda de peso, diabetes).

Tecidos retroperitoneais (abdominais): As pessoas com tecidos retroperitoneais afetados por IgG4-RD podem não apresentar sintomas ou podem sentir dor nas costas ou no flanco. A fibrose retroperitoneal pode comprimir os ureteres (tubos que transportam a urina dos rins para a bexiga) bloqueando o fluxo de urina e aumentando a pressão nos rins, que pode danificar os rins. Às vezes, as paredes da aorta são afetadas podendo causar um aneurisma da aorta.

Glândulas lacrimais e salivares: Se afetadas, essas glândulas geralmente causam um inchaço perceptível e indolor em um lado ou dos dois lados do rosto, abaixo do queixo ou sobre a parte externa das pálpebras superiores. Boca e/ou olhos secos são incomuns.

Órbita: As pessoas com IgG4-RD que afeta as órbitas, particularmente os músculos que controlam os globos oculares, podem desenvolver olhos salientes (proptose), inchaço e dor ao redor dos olhos ou dor ao mover os olhos.

Pulmões: Se a IgG4-RD afetar os pulmões, as pessoas podem não ter sintomas ou podem apresentar tosse, falta de ar ou dor aguda ao inspirar, muitas vezes devido a uma inflamação da pleura (as duas camadas finas de tecido que separam os pulmões da parede torácica).

Diagnóstico de doença relacionada à IgG4 Biópsia

Exames de sangue

Diagnóstico por imagem Em geral, é necessária uma biópsia para que os médicos distingam a IgG4‑RD de outras causas de órgãos aumentados e/ou linfonodos inchados. Os médicos geralmente fazem exames de sangue para medir os níveis de IgG4 e de outras imunoglobulinas, mas mesmo que a doença envolva as células produtoras de IgG4, os níveis de IgG4 nem sempre estão elevados. E outras doenças podem causar níveis elevados de IgG4. Outros exames de sangue são feitos para ver quais órgãos podem ser afetados e para ajudar a excluir outras doenças. Os médicos geralmente fazem uma TC ou RM de áreas nas quais as pessoas apresentam sintomas (por exemplo, órbitas, tórax, abdômen e pelve). Eles também podem fazer exames de imagem de outras áreas para procurar por órgãos que poderiam estar afetados, mas não estão causando sintomas. Às vezes, exames de urina e de fezes são úteis.